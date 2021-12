Futsal Civitavecchia lanciatissima: è seconda in C1 - Terzo Binario News

Adesso la Futsal Civitavecchia può smetterla di giocare a nascondino: altro che la salvezza, la classifica dice che i nerazzurri possono puntare ai play-off.

La conferma è arrivata dal successo maturato all’Ivan Lottatori sul Poggio Fidoni, ora scavalcato in graduatoria. Per le statistiche, quella di sabato scorso è la quarta vittoria consecutiva a -2 dalla capolista Laurentino, che però deve recuperare la sfida con la Levante fanalino di coda del girone B di C1.

Il primo tempo si è concluso sullo 0-0 ma non sono certo mancate le palle gol specie ai civitavecchiesi, pericolosi con Damiano Leone e Daniele Lipparelli mentre il quintetto sabino si è reso pericoloso in un’occasione. Il secondo tempo invece rappresenta il punto di rottura della partita, visto che i civitavecchiesi segnano due volte nei primissimi minuti, dapprima con Tiziano Moretti e poi con Leone. Sebbene in controllo, la Futsal sbaglia in difesa e il Poggio Fidoni con Gaspar Batiz dimezza lo svantaggio. I reatini tentano il tutto per tutto schierando il portiere di movimento ma lasciano scoperto il fianco ai contropiede civitavecchiesi e non a caso Cristian Trappolini sigilla il tris che vale successo e tre punti.

Felice mister Simone Tangini: «Ad essere sinceri, entrambe le compagini hanno offerto un spettacolo bellissimo, sebbene il risultato ci premi giustamente. Auspicavo un successo pesante, contro una dele formazioni che lottano per il vertice». Poi l’ennesima esternazione di modestia: «Il successo ci avvicina alla salvezza, che rimane l’obiettivo stagionale. La zona play-out resta lontana e lo rimarrà sempre di più, attraverso la continuità di risultati».

Anche dal fronte della dirigenza comincia ad esser diversa la percezione sul potenziale della Futsal. Dice il dg Andrea Scorpioni: «Siamo partiti con l’idea di salvarci, ma oggi lo scenario è cambiato. A due giornate dalla fine del girone d’andata siamo secondi in classifica, per cui la salvezza è obiettivo che ormai ci sta stretto. La squadra ha dimostrato un potenziale superiore, con giovani interessanti e seniores esperti. Bisogna continuare su questa strada». La possibilità di un rimescolamento dei valori è concreta, visto che nel mese di dicembre riaprono le liste di trasferimento: «Infatti non mi sento di escludere un ritorno alla carica di quintetti come il Torrino e l’Atletico Grande Impero, che finora hanno reso al di sotto del loro potenziale. Sicuramente interverranno sul mercato e guadagneranno posizioni di classifica». Scorpioni però esclude che nelle fila nerazzurre arrivino dei rinforzi: «La rosa è già abbondante così, al punto che mister Tangini, al netto degli infortuni, è costretto a mandare due giocatori in tribuna a ogni gara. Quindi escludo ulteriori ingaggi, anche perché credo che neanche servano. L’attenzione è sempre alta verso gli under 21, vero bene prezioso da scovare e preservare ma i giocatori bravi ancora preferiscono il calcio a 11 rispetto al futsal».