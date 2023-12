Futsal Civitavecchia e Santa Severa muovono la classifica • Terzo Binario News

Muovono la classifica sia Futsal Civitavecchia che Santa Severa.

Per i nerazzurri un avvicinamento consistente alla zona play-off, per i neroverdi l’abbandono dell’ultimo posto del girone A di C1.

Si sono giocate la 13esima e ultima giornata di andata e la prima di ritorno, disputatasi nel turno infrasettimanale.

Andando in ordine temporale, i civitavecchiesi al giro di boa non sono stati performanti visto l’1-1 interno contro il Gap. Rete di Simone Mondelli ma più che altro la prestazione è stata opaca in virtù di un avversario che sta lottando per evitare il gorgo dei play-out. Addirittura la squadra di Umberto Di Maio è andata sotto nel punteggio, capitan Claudio Cleri ha dovuto compiere diversi interventi e nella ripresa è arrivato il punto del pari. Poi diverse occasioni per trovare il 2-1 ma niente di fatto. Il danno però nel complesso è stato limitato visti i risultati delle compagini di vertice. Per questo il successo di mercoledì al contrario è stato importantissimo. Vero che all’Ivan Lottatori si è presentato lo Speso Poggio Fidoni ultimo della classe ma i punti incassati si sono fatto sentire eccome. È arrivato un 3-2 con finale un po’ in affanno. Infatti all’intervallo le squadre sono andate sul 2-0 interno grazie ai gol di Daniel Pernelli e Tiziano Moretti mentre nel secondo tempo la soddisfazione personale di Andrea Giocondo, poi però è stato lasciato troppo spazio al quintetto sabino che ne ha approfittato segnando due reti. Dunque in classifica i nerazzurri sono quinti con 24 punti a una lunghezza dal Santa Gemma, che occupa l’ultimo posto utile per gli spareggi-promozione.

Passando al Santa Severa, bella gagliarda e avvincente è stata la prima sfida dell’Uliveto nella quale hanno avuto ragione di un Aranova arcigno. Confronto abrasivo nel quale la disciplina ha lasciato a desiderare e nella quale si è passati dal 2-0 al 2-2 e gol decisivo a 59 secondi dal termine. Per la compagine di Vincenzo Di Gabriele sugli scudi Fabrizio Cavedal, autore di una doppietta ma soprattutto di una prestazione maiuscola, e rete di Patrizio Maggi. Sempre sul sintetico civitavecchiese, è arrivata la sconfitta per 6-4 per mano del Verdesativa Casalotti. Per gli ospiti quaterna di Mirko Bertaccini mentre per i santaseverini gol di capitan Jeanpier Gaone, Kenji Fantozzi e doppietta di Maggi.

La C1 va in ferie per le vacanze natalizie e riprenderà le ostilità il 13 gennaio con la Futsal Civitavecchia ospite de La Pisana e il Santa Severa che farà visita al Santa Gemma.