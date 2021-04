Furto in farmacia. L’episodio è accaduto alle 3,30 di giovedì 29 aprile in via Umberto Giordano, zona Infernetto.

Secondo quanto appreso, ignoti hanno effettuato un buco nella serranda dell’attività e poi sono entrati all’interno, dove hanno prelevato tra i 4 e i 5mila euro in contanti. Il denaro è stato saccheggiato dal fondo cassa e dalla cassa continua.

Indaga il personale del distretto Lido.