Furti su auto in sosta: ladri beccati dai carabinieri • Terzo Binario News

Ieri sera, un passante ha notato un uomo avvicinarsi con fare sospetto ad un furgone parcheggiato in piazza Roberto Malatesta e, probabilmente con un oggetto appuntito, ha mandato in frantumi un finestrino. Dopo aver rovistato all’interno del veicolo, l’uomo ha prelevato un borsellino dal vano portaoggetti e si è allontanato. Il passante ha subito allertato le forze dell’ordine tramite il 112, fornendo una chiara descrizione dell’uomo e la direzione di fuga.

I Carabinieri della Stazione Roma Torpignattara, grazie alle dettagliate informazioni, hanno individuato e fermato l’uomo, un cittadino somalo di 38 anni, all’interno della metro C “Malatesta”, trovandolo ancora in possesso della refurtiva che è stata restituita al proprietario.



Questa notte, un uomo, romeno di 30 anni, si è avvicinato ad una Tesla in sosta su piazzale della Stazione Tuscolana e con un oggetto appuntito ha infranto il finestrino. L’allarme ha fatto svegliare il proprietario dell’auto che ha dato l’allarme al 112 e si è precipitato in strada. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile che hanno arrestato l’uomo per tentato furto.



Sempre nella notte, un cittadino marocchino di 37 anni è stato sorpreso, in via dello Statuto, dai Carabinieri della Stazione di Roma Piazza Dante mentre rovistava all’interno di una Smart. La pattuglia dei Carabinieri che si trovava in transito ha subito arrestato l’uomo per tentato furto.



Tutti gli arrestati sono stati portati in caserma in attesa del rito direttissimo che si terrà questa mattina presso le aule del Tribunale di Piazzale Clodio.

