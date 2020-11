Furti di auto a Casal Bruciato: allarme nel quartiere - Terzo Binario News

Furti d’auto ma anche vetture danneggiate. È questo il grido d’allarme lanciato dal quartiere di Casal Bruciato, Municipio IV. Una Hyundai Ioniq sparita nel nulla tra il 19 e 20 ottobre: era posteggiata in piazza Riccardo Balsamo Crivelli. Poi una Volkswagen Up, parcheggiata in via Tiburtina: della ‘scomparsa’ ne è stata presentata denuncia.

Queste alcuni episodi – ma anche veicoli danneggiati – raccolti dal Comitato di quartiere Casal Bruciato segnalazioni e informazioni. A tal proposito, Stefania Martel ha evidenziato la necessità di più controlli in zona, per avere maggiore sicurezza.

c.b.