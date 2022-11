Furgone in fiamme nel parcheggio Emi, al lavoro i vigili del fuoco di Civitavecchia • Terzo Binario News

I vigili del fuoco di Civitavecchia sono al lavoro in via degli Orti di Santa Maria, nel quartiere di San Liborio, più precisamente nel parcheggio del supermercato Emi dove si è sviluppato un incendio in un autofurgone.

Sul posto si è rapidamente recata la partenza 17 con al seguito l’autobotte. I vigili si sono dovuti mettere all’opera muniti di respiratori a causa dell’enorme mole di fumi dovuti alla combustione. Che è stata velocissima ed ha distrutto praticamente del tutto il mezzo.

Gli uomini della Bonifazi si sono poi adoperati per mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente non si sono registrati feriti.