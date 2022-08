Fuga di gas con fiamme in strada: pompieri al lavoro a Capena • Terzo Binario News

Dalle ore 12:30 circa, due squadre VVF, due autobotti e il CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo e Chimico), stanno intervenendo presso il Comune di Capena in Via Morlupo,50 per una fuga di gas su strada.

Durante le operazioni di scavo, veniva accidentalmente urtata dall’escavatore una tubazione di gas media pressione.

Al momento è stata interdetta l’area al passaggio pedonale e veicolare.

Sono tutt’ora in corso le operazioni di messa in sicurezza in attesa dell’intervento dell’Italgas.

Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza