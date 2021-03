Frezza: "Per Santa Severa interventi sulla viabilità" - Terzo Binario News

Dopo un confronto con il sindaco Pietro Tidei, volto anche a stabilire la priorità degli interventi da attuare, il delegato esterno Emanuele Frezza, grazie alla collaborazione del collega Italo Donnini, entrambi responsabili per le problematiche della frazione, si è subito messo al lavoro per riqualificare la località prima dell’avvio della prossima stagione balneare, ormai imminente.

Sono stati eseguiti, nei giorni scorsi dei sopralluoghi per valutare in quali punti della frazione è urgente rivedere l’attuale viabilità urbana. Già previsti alcuni cambiamenti dei sensi unici di marcia, come nel caso di via Borsellino.

Si procederà in seguito a controllare tutti gli stalli blu dei parcheggi a pagamento. realizzati in passato perché, taluni necessitano di essere modificati poiché furono realizzati in maniera difforme, soprattutto in prossimità di alcuni alberi o dei passi carrabili.

Allo studio anche la creazione di nuove aree di parcheggio. “Mi sono impegnato, personalmente, anche con i residenti di Santa Severa oltre che con i villeggianti, per tentare di risolvere alcuni disagi ora esistenti e soprattutto per rendere, in vista alla stagione estiva la nostra cittadina balneare, sempre più pulita, accogliente e funzionale.

Un lavoro che svolgerò, ci tengo a precisarlo, a titolo completamente gratuito poiché ho a cuore il futuro di Santa Severa e ritengo che per questo si debba collaborare con l’amministrazione comunale nel solo obiettivo di risolvere i problemi della collettività”.