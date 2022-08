Fred e Lucy, due cani che cercano solo un po' d'amore • Terzo Binario News

FRED è arrivato in pensione in Piemonte dopo qualche anno in un brutto canile sperduto in mezzo alle montagne del sud.

Sicuramente aveva un padrone, Fred però non era bravo a cacciare e quindi ha pensato bene di abbandonarlo in strada dopo comunque avergli anche tagliato la coda.

Fred è giovane, ha appena compiuto 2 anni, è un cane dolcissimo molto affettuoso e bisognoso di coccole. E’ un segugio a pelo duro, sterilizzato, in ottima salute, vaccinato e microcippato, test malattie infettive negativi.

Fred va d’accordo con tutti i cani, adora le persone e ok a guinzaglio, gli piace moltissimo passeggiare.

Cerchiamo per lui una vera famiglia che lo faccia sentire parte integrante, quindi NO SOLO GIARDINO E NO CACCIATORI.

Adatto a tutte le famiglie perchè è di una dolcezza disarmante.Fred soffre terribilmente il box, piange e ti cerca con la zampa.

Adottabile in tutto il nord italia purchè disponibili a venirlo a prendere e a controlli pre e post affido.

Si trova in pensione in Piemonte.

PER ADOZIONE SABRINA 3398380232 (ANCHE MESSAGGI WHATSAPP)

LO TROVATE ANCHE SULLA NOSTRA PAGINA FB: “AMICI PER UN PELO PIEMONTE”

LUCY, bellissima pit bullina è nata il 14.11.2018.

LUCY é di taglia molto ridotta, brava con le persone, esuberante e giocosa.

Adatta a persone che abbiano esperienza, alla vita d’appartamento come figlia unica.

Cerca una persona seria e responsabile, conoscitore della razza,

che diventi il suo riferimento per sempre.

LUCY, come tutti i pit bull , soffre molto la reclusione, non lasciamo che ilcanile sia la sua casa per sempre.

LUCY E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA Oppure venite a prenderla, previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297rifugio@legadelcanemi.itwww.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Donaci il tuo 5 X mille, con un piccolo gesto potrai darci un grande a