Fratturato salva la maggioranza di Santa Marinella (già risicata nei numeri) • Terzo Binario News

Nel consiglio odierno sul bilancio i consiglieri a sostegno di Tidei erano privi di Iachini assente e con l’opposizione presente avrebbero avuto i numeri ma l’esponente della Lista Fiorelli non si è presentato e l’assise è stata sciolta, con riconvocazione a domani

Eugenio Fratturato salva la maggioranza di larghe intese di Santa Marinella.

Il consiglio si è aperto grazie alla presenza dei consiglieri di minoranza ed è andato avanti fino alla discussione del primo punto all’ordine del giorno sugli equilibri di bilancio.

Questo per guadagnare tempo, al fine di consentire a Fratturato di presentarsi. Infatti con lui presente, l’opposizione avrebbe avuto i numeri per votare contro il provvedimento mettendo in grossa difficoltà la maggioranza che sostiene sul sindaco Tidei. Invece, l’esponente della Lista Fiorelli, sebbene più volte chiamato dal suo capogruppo, non è mai arrivato fra i banchi.

Questo perché i numeri dei consiglieri di maggioranza sono strettissimi: è stata l’assenza del consigliere Jacopo Iachini del Gruppo Misto a determinare questa situazione.

A quel punto l’opposizione è uscita facendo mancare il numero legale l’assise è stata sciolta per essere riconvocata domani.

Fratturato, che già in passato non aveva votato contro la maggioranza – contrariamente al suo gruppo – il bilancio consuntivo, si collocherà stabilmente a sostegno di Tidei o continuerà a ondeggiare fra le due coalizioni?