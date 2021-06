Franco Conte: "I fratelli Bitti di Ladispoli, esempio di amore verso i genitori" - Terzo Binario News

“Le persone si fanno anziane, padri madri, nonni e nonne ed è in quel momento che si vede la riconoscenza per tutto ciò che hanno fatto , ed è in quel momento che si vede il vero amore verso di loro.

Come? Oggi si sente spesso parlare di demenza senile. “Non ricorda, non capisce” e allora le persone che vogliono veramente bene si prendono cura di loro, personalmente, in tutti i sensi.

Le altre invece che fanno? Subito una bella visita medica per fare certificare la incapacità e così si fanno nominare amministratore di sostegno. Un modo elegante e legale per gestire la pensione, la più brutta falsità esistente che nasconde la verità ovvero il menefreghismo, l’unico interesse la pensione.

Ebbene, per fortuna di queste persone ce ne sono poche, altrimenti significherebbe che di buono al mondo non c’è rimasto nulla. Un esempio su tutti, Antonio Bitti. Tonino e la sorella Nadia Bitti , che tutti i santi giorni giorno e notte accudiscono i loro genitori. Lo fanno con amore, per amore, zio Franco e zia Franca i loro genitori, persone speciali. La loro, una vita di lavoro e sacrifici sempre pensando ai loro figli , che oggi più di prima dimostrano indiscutibilmente il loro amore per i genitori.

Gli anziani sono un patrimonio inestimabile, e per tale vanno trattati, teneteli con voi. Certo è un grande sacrificio ma ne vale la pena. Sarete voi ad ascoltare, sarete voi a dialogarci, sarete voi a viverci. E vostri saranno i ricordi.

Questo è amore per i propri anziani. Perché questo breve accenno? Semplice, perché come ogni anno si riaffaccia l’estate e il pensiero va a loro, agli anziani. Valgono la rinuncia ad una vacanza? Sì! Valgono una vacanza per la loro solitudine? No!”

Franco Conte