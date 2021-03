Frana in via Flaminia, cede muro di contenimento - Terzo Binario News

La Sala Operativa del Comando di Roma – alle 12,50 di martedì 16 marzo – ha inviato in Roma Via Flaminia 60 due Squadre VVF 9/A il TE/4 USAR ed il funzionario di servizio per uno smottamento che ha interessato una muro in pietra di contenimento, soprastante il mercato rionale.

I detriti hanno bloccato un passaggio pedonale per circa tre metri. Allo stato attuale non risultano persone coinvolte Presente la Polizia di Roma Capitale.