Fra Tolfa e Santa è pari e patta • Terzo Binario News

All’esordio in Promozione è 1-1 allo Scoponi con espulsione di Paniccia, rete di Tabarini e replica di Pasquini

(foto Carlo Gattavilla) Fra Tolfa e Santa è pari e patta ma con una girandola di emozioni. Il derby monte-mare è finto 1-1 con due reti messe a segno entrambe nel secondo tempo: la prima, in favore dei rossoblù, a firma di Giuseppe Tabarini con un tiro a giro splendido al 13’.

Il pareggio di Damiano Pasquini al 28’ a conclusione di bel fraseggio in velocità sulla sinistra. Nel mezzo rigori richiesti non assegnati, un gol annullato per fuorigioco a Samuele Cerroni e l’espulsione del portiere Daniele Paniccia per un fallo fuori area ai danni di Nuti.

Inizio scoppiettante dunque per il girone A del campionato di Promozione, che vede ai nastri di partenza sia Tolfa che Santa Marinella nel novero delle protagoniste. E la gara ha dimostrato che lo saranno per quanto le squadre hanno mostrato in campo. All’inizio, tre occasioni per i collinari che ci provano con Martinelli e Nuti, fino al rosso comminato a Paniccia. Entra Castiglione (con il sacrificio di Simone Trincia, che gli ha lasciato il posto) e i biancorossi continuano a premere e Martinelli, su assist di Pasquini fallisce davanti al numero 12. Fronte opposto e doppio intervento di De Clementi, da fuori su Tranquilli e da due passi su Monteneri. Nella ripresa ci prova di testa capitan Roccisano e poi arriva la rete di Tabarini su un’incomprensione a sinistra e conclusione parabolica del numero 7 santamarinellese. Il Tolfa reagisce caricando a testa bassa e dopo un’occasione con caos in area, trova il punto dell’1-1 con fuga di Miguel Vittorini e assist per Pasquini. Valerio Marziantonio è il nuovo acquisto tolfetano proveniente dal Valmontone.

I commenti dei tecnici. Dice mister Roberto Macaluso: «La gara ha detto che siamo competitivi e all’altezza delle aspettative. La squadra sa creare occasioni e imporre il proprio e per contro deve imparare a concretizzare, così come a concedere meno regali agli avversari».

La considerazione di mister Daniele Fracassa: «Sbagliato approccio nostro, troppo rinunciatario per 20’ circa ma siamo stati bravi a non disunirci dopo l’espulsione. Nella ripresa siamo stati padroni del campo e il vantaggio ce lo siamo meritato. Nota negativa, il gol annullato a Cerroni per me errore clamoroso dell’arbitro per via del tocco di Roccisano. Per come si era messa, il risultato è positivo. Per cuore, voglia e grinta è stato un punto meritato».