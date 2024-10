Scrutatori e Presidenti di seggio elettorale a Cerveteri, domande aperte • Terzo Binario News

Modulistica disponibile sul sito istituzionale dell’Ente

Sono aperti a Cerveteri i termini per l’iscrizione all’albo degli scrutatori e presidenti di seggio elettorale. Sul sito internet istituzionale dell’Ente è disponibile la modulistica completa. Per iscriversi all’albo degli scrutatori, i termini scadono il 30 novembre, mentre a quello dei presidenti il 31 ottobre.

Una volta compilato l’apposito modulo, questo andrà presentato all’Ente o tramite PEC all’indirizzo comunecerveteri@pec.it, oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo sito al Parco della Legnara e aperto tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:00.

“Come ogni anno si riaprono i termini per l’iscrizione all’albo di scrutatori e presidenti di seggio, un ruolo prezioso in ogni circostanza in cui il cittadino è chiamato ad esprimere la propria preferenza, che sia essa elettorale che su quesiti referendari – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – quella all’interno dei seggi elettorali, oltre a rappresentare un’attività civica estremamente importante, rappresenta anche un’occasione per ricevere una remunerazione da un punto di vista economico per chi la svolge, pertanto invito i cittadini interessati, ed in particolar modo i giovani, ad iscriversi all’albo”.