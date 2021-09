Fp Cgil Civitavecchia: "Seport chiede la cassa integrazione ma è un'azienda sana" - Terzo Binario News

“Nei giorni scorsi la società SEPORT, che gestisce l’igiene ambientale nel porto di Civitavecchia, ha convocato i sindacati per informarli dell’intenzione di ricorrere alla cassa integrazione (FIS ordinario), a seguito della riduzione del canone 2021 da parte dell’Autorità portuale.

I dirigenti aziendali non hanno escluso il ricorso al licenziamento collettivo nel caso la riduzione fosse confermata nel 2022.La CGIL FP si è dichiarata fermamente contraria sia al ricorso al FIS, sia alla malaugurata ipotesi di licenziamenti.

La SEPORT è infatti una società sana, che continua a chiudere i bilanci in utile grazie sia ai lavori in appalto dall’Autorità portuale sia ai servizi alle navi, specialmente da crociera (la cui permanenza non si è interrotta neanche sotto lockdown per COVID-19).

L’azienda sta inoltre investendo in termini di mezzi e di personale in nuovi settori, come la separazione dei rifiuti: va esclusa qualsiasi ipotesi di licenziamenti di personale stabile e formato per poi assumere personale precario meno costoso. La CGIL FP chiede quindi alla proprietà aziendale di rivedere le decisioni in merito, continuando a garantire l’attuale livello occupazionale e gli attuali servizi, anche per il decoro e l’igiene del nostro porto.

Nei prossimi giorni saranno i lavoratori a decidere insieme ai sindacati le azioni da intraprendere per far tornare il lavoro al centro delle politiche aziendali”.

CGIL FP