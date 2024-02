Fototrappole a Ladispoli, Governo Civico: «Grando dispiaciuto per un finanziamento ottenuto» • Terzo Binario News

“Ancora mi sorprendo: durante il consiglio comunale del 30 gennaio l’ordine del giorno prevedeva la discussione su mozioni ed interrogazioni, durante la discussione di una delle mozioni presentata da noi di Governo Civico e firmata anche dal Partito Democratico sull’inquinamento ambientale, mozione alla fine bocciata con il voto contrario della maggioranza Grando, cosa logicamente sorprendente.

Non soddisfatto, il sindaco durante la discussione dove è stato annunciato il finanziamento di 18mila euro per le foto trappole chiesto dal capogruppo di governo civico Roberto Garau al consiglio della città metropolitana, logicamente coinvolgendo il consigliere dell’area metropolitana Alessio Pascucci, all’annuncio il sindaco Grando nel suo intervento sembra essere dispiaciuto e non solo riuscendo a fare polemica, con il suo tono che ormai i cittadini conoscono criticando e dubitando sullo stesso, comunque osservando con approssimazione che il finanziamento all’area metropolitana il consigliere comunale non lo può chiedere.

Questo è quello che un sindaco riesce a dire quando un consigliere si adopera per far arrivare risorse nel proprio comune, non dico di ringraziare, ma almeno di apprezzare il risultato, o forse gli dà fastidio che adesso non avrà più alibi per giustificare il degrado che Ladispoli sta vivendo.

Governo Civico Ladispoli