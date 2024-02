Domenica sfilano i carri di Carnevale ad Allumiere • Terzo Binario News

Allumiere si maschera per il Carnevale 2024. Domenica dalle 15 inizierà la sfilata dei carri allegorici con un percorso che ricalcherà quello di una volta. Partenza fissata da piazzale Moroni nella contrada di Sant’Antonio, dove insistevano le prime scuole del paese.

Poi si prosegue da via fino in piazza Repubblica poi su via Roma e successiva retromarcia verso piazzale della Repubblica. Saranno quattro i carri a sfilare.

L’iniziativa è del comune di Allumiere in collaborazione con Università Agraria, volontari e associazioni del paese.

A coordinare la giornata la delegata del sindaco alle politiche giovanili, arte teatrale e centro anziani Noemi Vernace.

La voglia di stare in piazza è forte nel paese collinare e l’occasione del Carnevale è propizia per soddisfare la socialità.

«Veramente la sfilata dei carri per il paese è una tradizione che risale a diversi anni fa – afferma la delegata – che serve a “risvegliarsi” dopo il freddo invernale. La volontà è quello di renderlo più coinvolgente tramite il Comitato Festeggiamenti e il Gruppo Giovanile Parrocchiale. Gli allumieraschi potranno mascherarsi, sfilare sui carri e ballare, lanciare coriandoli e divertirsi».

A proposito di carri, l’organizzazione va avanti da settimane con associazioni e volontari che vogliono proporre un pomeriggio leggero con palazzo comunale che proporrà un carro tutto suo: «A questo hanno provveduto i volontari e al quale possono partecipare tutti coloro che non sono associati ai soggetti partecipanti. Lo scopo è quello di rendere il carro il più inclusivo e partecipativo possibile tant’è vero che sarà seguito da bambini, ragazzi e adulti a comporre la carovana. Poi della gestione della sfilata si occuperanno le forze dell’ordine oltre alla Prociv allumierasca la cui presenza è garanzia di sicurezza. Sarà un percorso lungo ma accessibile a tutti. E poi i carri delle singole associazioni, che potranno sbizzarrirsi sul tema».

Infine i ringraziamenti della delegata: «Oltre a tutti coloro che hanno lavorato ci sono le mamme rimaste dietro le quinte ma sempre presenti e coinvolte», la conclusione di Noemi Vernace. Nella piazza centrale è prevista anche l’estrazione della lotteria da una ventina di premi offerti dai commercianti più uno smartbox del Comune.