Forza portoni condominiali a Conca d'Oro: arrestato dopo una breve fuga • Terzo Binario News

Fondamentali le segnalazioni giunte al 112; due le persone in azione, una viene bloccata dai carabinieri: è un senza fissa dimora georgiano

La scorsa notte, alcune chiamate giunte al 112 hanno segnalato due persone che, in sequenza, avevano forzato diversi portoni condominiali in via Val Padana, quartiere Talenti. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma sono intervenuti sorprendendo uno dei due mentre tentava di forzare la porta d’ingresso di uno stabile e lo hanno bloccato dopo una breve fuga.

Si tratta di un cittadino georgiano, senza fissa dimora, che è stato arrestato e portato in caserma.