Forza la portiera di un'auto in sosta, i residenti sentono i rumori e chiamano i carabinieri • Terzo Binario News

Un ucraino di 34 anni denunciato per furto

La scorsa notte, in via delle Palme, alcuni residenti hanno sentito dei rumori sospetti provenienti dalla strada ed hanno chiamato il 112, permettendo così l’arrivo di una pattuglia di Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle che, arrivati sul posto, hanno sorpreso una persona intenta a forzare la portiera di un’autovettura in sosta.

Pertanto i militari lo hanno subito bloccato e l’uomo, un ucraino di 34 anni è stato denunciato per tentato furto.