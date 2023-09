Delirio al bingo: ubriaco perde soldi alle slot machine poi minaccia dipendenti con un coccio di bottiglia • Terzo Binario News

Un 33enne romano bloccato dai carabinieri

Alle 3 dell’altra notte, in via Gabriello Chiabrera, presso una sala bingo, un uomo, romano 33enne, in evidente stato di alterazione per abuso di alcolici, dopo aver perso una somma di denaro giocando alle slot machine, dapprima con violenza aveva asportato 4 bottiglie di birra e successivamente aveva preteso anche del denaro minacciando il personale del bingo con un coccio di bottiglia.

All’arrivo dei carabinieri della Stazione di Roma San Paolo, chiamati al 112, prima acconsentiva a consegnare il coccio di vetro, salvo poi opporre resistenza e minacciare gli operanti all’atto della richiesta di documenti: l’intervento di un’altra pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile avente in dotazione il dispositivo “taser” induceva l’uomo a ritornare alla calma e permetteva ai militari di bloccarlo, identificarlo ed accompagnarlo in caserma e arrestarlo per rapina.