Forza Italia Ladispoli plaude la compagine azzurra nel governo Draghi - Terzo Binario News

Forza Italia Ladispoli plaude la compagine azzurra nel governo Draghi

“Con l’avvento del Governo Draghi sono stati nominati 3 Ministri di Forza Italia :

Renato Brunetta alla Pubblica Amministrazione, Maristella Gelmini agli Affari Generali e le Autonomie e Mara Carfagna al Sud e Coesione territoriale

A seguire le nomine a Viceministro allo Sviluppo economico per il Sen. Gilberto Pichetto Fratin e ai Sottosegretari On. Deborah Bergamini Rapporti con il parlamento, On. Giorgio Mule’ alla Difesa, Sen. Giuseppe Moles Informazione ed Editoria, Sen. Francesco Battistoni alle Politiche agricole e Francesco Paolo Sisto alla Giustizia.

A loro vanno gli auguri di buon lavoro di Forza Italia Ladispoli che insieme all’On. Battilocchio, nostro Coordinatore provinciale e sempre presente sul nostro territorio, si farà portavoce presso i nostri rappresentanti al governo delle istanze portate avanti dai cittadini in questo problematico periodo di pandemia”.

Il Commissario Forza Italia Ladispoli Renio VALLE