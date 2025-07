Fornitura libri di testo per le scuole primarie a Ladispoli, domande fino al 28 luglio • Terzo Binario News

L’Amministrazione Comunale per la fornitura dei libri di testo agli alunni frequentanti la scuola primaria, intende riaprire i termini per l’iscrizione all’Albo dei rivenditori, con apposita manifestazione di interesse, al fine di istituire un Albo dei fornitori per l’individuazione dei rivenditori, disponibili alla fornitura dei testi scolastici per la Scuola Primaria per il prossimo anno scolastico 2025/2026, da accreditare ed abilitare alla piattaforma, a cui i genitori possono autonomamente e liberamente rivolgersi.

Gli esercenti accreditati (cartolibrerie/librerie) che intendono fornire i libri di testo agli alunni delle scuole primarie cittadine, dovranno accreditarsi per poter accedere al nuovo sistema digitale, per l’abilitazione alla piattaforma, tramite applicativo di un software “Comune Facile” che consenta la gestione delle cedole librarie dematerializzate.

Il termine perentorio di presentazione della domanda di accreditamento è entro e non oltre il 28 luglio 2025.

Tutti i moduli necessari sul sito: www.comune.ladispoli.rm.it