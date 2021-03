“Forme e Colori nella Terra di Tuscia”, La Cna di Viterbo e Civitavecchia cambia la prospettiva dell'artigianato - Terzo Binario News

La realtà virtuale entra, per la prima volta, nei laboratori artigiani. Nell’anno del Covid-19, la mostra concorso di artigianato artistico e design “Forme e Colori nella Terra di Tuscia”, organizzata dalla CNA di Viterbo e Civitavecchia con il supporto della Regione Lazio e della Fondazione Carivit, si è trasferita sul web.

CNA ha voluto dare continuità all’appuntamento, giunto nel 2020 al 14° anno di vita, per mantenere i riflettori accesi sui mestieri d’arte. E da “Forme e Colori” è nato un nuovo progetto: una innovativa piattaforma web, “Le Nuvole dell’Artigianato”, che consente una esperienza immersiva in undici laboratori della provincia di Viterbo e dell’area di Civitavecchia – litorale a nord di Roma.

“Anche noi di CNA abbiamo cercato un modo per contrastare questo fiume distruttivo chiamato pandemia. La manifestazione di artigianato artistico che continuava a crescere, presentando, anno dopo anno, artigiani di eccezionale bravura e personalità, non poteva soccombere. E con l’aiuto di Skylab ha compiuto un salto tecnologico di grande valore e qualità”, ha spiegato Lucia Maria Arena, presidente di CNA Artistico e Tradizionale, nell’incontro stampa in cui sono state presentate la vetrina delle venti imprese ammesse alla versione web di “Forme e Colori” (gli artigiani si sono candidati raccontando, su un form online, la loro storia, i valori che ispirano la loro produzione e le tecniche di lavorazione utilizzate) e la piattaforma che promuove le undici selezionate da una giuria di esperti.

Sono intervenuti, su Zoom, con i rappresentanti della CNA e di Skylab, Paolo Orneli, assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-up e Innovazione della Regione Lazio, il consigliere regionale Enrico Panunzi e Marco Lazzari, presidente della Fondazione Carivit. Ha partecipato Gabriele Rotini, coordinatore nazionale di CNA Artistico e Tradizionale.

“E’ una modalità inedita ed esclusiva per esplorare il mondo dell’artigianato”, ha detto Leonardo Tosoni, art director di Skylab Studios, l’azienda di comunicazione visiva che ha progettato e realizzato “Le Nuvole”, grazie all’utilizzo di sofisticate tecniche di ripresa.

Attraverso il portale, i visitatori possono intraprendere un viaggio tra le nuvole, su una mongolfierache li porta alla scoperta dei laboratori artigiani e delle bellezze del territorio, stando comodamente seduti sul proprio divano e tenendo in mano un qualsiasi device o computer connesso a una rete internet.

Gli artigiani hanno a disposizione una vera e propria vetrina digitale dove poter mostrare i propri prodotti e svelare i segreti della produzione artistica. Basta inquadrare un semplice qr code o cliccare sui link condivisi da siti web e social per accedere alla produzione delle botteghe, scoprendo opere in ceramica, in ferro, in legno e oro, sculture in pietra e strumenti musicali. Un viaggio incredibile, che, grazie alla realtà virtuale, fa vivere da vicino l’esperienza artigianale, in qualsiasi punto del pianeta ci si trovi, e consente così di abbattere le distanze tra domanda e offerta a livello internazionale.

“La piattaforma è uno strumento accessibile a tutti, che abbiamo pensato per valorizzare e promuovere l’artigianato artistico, settore già fragile colpito pesantemente dall’emergenza, soprattutto per effetto del crollo del turismo, e che mettiamo anche a disposizione della scuola. Gli studenti dei Liceo Artistici sono sempre stati una presenza importante a ‘Forme e Colori’”, ha sottolineato Luigia Melaragni, segretaria della CNA di Viterbo e Civitavecchia.

“L’artigianato artistico racconta l’identità culturale del territorio, va tutelato e riposizionato per il dopo-Covid, sapendo che dobbiamo costruire un nuovo modello di sviluppo. Nulla sarà più come prima. L’innovazione è certamente una delle chiavi per provare a reagire”, ha affermato l’assessore Orneli, che si è quindi soffermato sull’esigenza di aiutare le imprese a intercettare le risorse della nuova programmazione dei fondi europei e ha annunciato che avvierà il confronto sul piano triennale dell’artigianato. Particolare attenzione sarà rivolta alla formazione e al ruolo delle botteghe scuola.

“La Regione ha sempre sostenuto la manifestazione dedicata all’artigianato artistico, che ogni anno ci fa scoprire nuove realtà. Ringrazio la CNA per aver dato continuità all’iniziativa pur in un momento difficilissimo, per aver tenuto il filo di queste realtà”: così il consigliere Panunzi, che ha parlato della forte accelerazione data dalla Regione Lazio alla campagna vaccinale, “fondamentale per tornare alla produzione e alle attività in presenza. Compresa ‘Forme e Colori’, cui potranno affiancarsi questi nuovi strumenti digitali”.

“Suggestiva l’idea delle nuvole”, secondo il presidente della Fondazione Carivit, Lazzari. “In questo anno vissuto ‘a distanza’, abbiamo sviluppato nuove attività, per prepararci alla fase post-pandemia, che speriamo di superare il prima possibile, anche con la vicinanza della Regione. Abbiamo sempre sostenuto ‘Forme e Colori’ non solo con un contributo economico ma ospitandola nelle nostre strutture. Avremo il piacere di farlo ancora”.

E’ obiettivo di CNA ampliare la piattaforma, “perché tante sono le realtà artigiane eccellenti del nostro territorio e del Lazio”, ha sottolineato Melaragni.

Proprio ieri CNA ha lanciato un Sos al governo e al Parlamento per l salvaguardia dei mestieri d’arte, chiedendo “che vengano inserite misure ad hoc nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Così come di accelerare l’iter del disegno di legge depositato in Senato che traccia una nuova rotta per l’artigianato artistico e tradizionale prima di vederlo schiacciato sotto il peso delle conseguenze socio-economiche della crisi sanitaria”.

Ecco gli undici artigiani da scoprire scendendo dalle nuvole: Lucia Maria Arena Antica Legatoria Viali, Cinzia Chiulli Percorsi Artistici, Daniela Lai Bottega D’Arte e Cristiano Monzillo Restauro Ligneo a Viterbo; Marco Mancini Marco Gioielli d’Arte (Marco l’Orafo) e Luca Riccioni Studio fotografico Kinoki a Civitavecchia; Enrico Conticchio Fabbro a Celleno; Luigi Cuppone Laboratorio Linfa a Orte; Andrea Di Maio Antichi strumenti a tastiera a Canepina; Vincenzo Dobboloni Mastro Cencio Ceramiche D’Arte a Civita Castellana; Roberto e Stefano Todini Todini Sculture a Tarquinia.

Insieme con loro, hanno una vetrina sul sito di Forme e Colori Giuseppina Altieri Selleria Altieri (Civitavecchia); Marco Bracci Esclusivi Ferri Forgiati (Civita Castellana); Fabio Brasili Torus (Tuscania); Maria Grazia Gradassai Bell’Ornato Studio d’Arte (Civita Castellana); Federico Mari Liutaio (Ladispoli); Pietro Mastandrea La Ciarla (Calcata); Armando Mortet Bottega d’Arte Mortet (Oriolo Romano); Roberta Pietrini O.B.B. (Viterbo); Antonio Squarcialupi 2017Thename (Viterbo).

Questi i link: www.mostraformeecolori.it – www.lenuvoledellartigianato.it.