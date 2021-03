Focolaio nella casa di riposo a Fiano Romano, solidarietà di Italia Viva - Terzo Binario News

“Abbiamo appreso dalla stampa e dal Sindaco Ottorino Ferilli che in una casa di riposo di Fiano Romano, un operatore sanitario no Vax, avrebbe infettato degli anziani, di cui alcuni verserebbero in gravi. Oltre alla vicinanza alla comunità, ai malati e alle loro famiglie, ci preme esprimere la nostra posizione ferma sulla vaccinazione obbligatoria di tutto il personale sanitario”.

Lo dichiarano in una nota Luigi Dell’Orso e Raffaella Rojatti, coordinatori di Italia Viva nella Valle del Tevere.