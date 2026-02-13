Fl5, Trenitalia avverte: "Persistono i disagi, linea regolare dal 25 febbraio" • Terzo Binario News

Modifiche alla circolazione dei treni dopo il crollo, domenica 8 febbraio, di un parapetto di un ponte della linea FL5 Roma – Civitavecchia. Nella tratta da Civitavecchia e Santa Severa si viaggerà a binario unico fino al completamento dei lavori di ripristino.

Alcuni treni Alta Velocità saranno deviati via Pisa – Empoli – Firenze: i Frecciabianca 8601, 8613 e il Frecciarossa 8606.

Fino al 25 febbraio 2026, per lavori di manutenzione straordinaria tra le stazioni di Santa Severa e Civitavecchia, alcuni treni Regionali delle relazioni Roma Termini – Civitavecchia, Roma Tiburtina – Civitavecchia, Roma Termini – Montalto di Castro e Roma – Pisa

subiscono variazioni, modifiche d’orario e cancellazioni.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia.

