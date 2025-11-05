Fl5 pienamente operativa dalle 6 di giovedì • Terzo Binario News

Il guasto a Santa Marinella con l’interruzione della linea aerea
Giornata difficilissima per i trasporti del Litorale, a causa della caduta della linea aerea sulla ferrovia Fl5 a Santa Marinella.
Un traliccio della linea elettrica si è sollevato, costringendo all’interruzione della circolazione fra Civitavecchia e Santa Severa con conseguenze pesanti per il traffico ferroviario.
I tecnici si sono messi al lavoro subito ma alle 20 ancora i convogli non potevano passare.
Si ipotizza che il ripristino completo del traffico ferroviario arrivi intorno alle 6 di giovedì.