 Fl5 pienamente operativa dalle 6 di giovedì • Terzo Binario News

Fl5 pienamente operativa dalle 6 di giovedì

Nov 5, 2025 | Cerveteri, Civitavecchia, Ferrovie, Ladispoli, Santa Marinella, Trasporti

fl5 santa marinella operai binari caduta linea aerea (1)

Il guasto a Santa Marinella con l’interruzione della linea aerea

Giornata difficilissima per i trasporti del Litorale, a causa della caduta della linea aerea sulla ferrovia Fl5 a Santa Marinella.

Un traliccio della linea elettrica si è sollevato, costringendo all’interruzione della circolazione fra Civitavecchia e Santa Severa con conseguenze pesanti per il traffico ferroviario.

I tecnici si sono messi al lavoro subito ma alle 20 ancora i convogli non potevano passare.

Si ipotizza che il ripristino completo del traffico ferroviario arrivi intorno alle 6 di giovedì.