Da Scritti e Manoscritti a Ladispoli si incontrano le case editrici Iperborea e Sur • Terzo Binario News

Venerdì 7 novembre alle ore 18.00 incontro con due case editrici: IPERBOREA e SUR.

Anna Oppes, ufficio commerciale e coordinamento Festival I Boreali di IPERBOREA, e Selena Daveri, direzione commerciale di SUR, racconteranno le rispettive case editrici attraverso curiosità, aneddoti e consigli di libri e letture.

Sarà l’occasione per conoscere da vicino due case editrici indipendenti, capire come funziona il lavoro, prendere spunto per conoscere libri e autori, e anche per porre domande a chi i libri li pensa, li sceglie e poi li pubblica.