Fl5 paralizzata: telone sull'alta tensione a Santa Severa • Terzo Binario News

Il passaggio di una tromba di aria lo ha fatto sollevare, treni bloccati sulla Roma-Civitavecchia

La Fl5 paralizzata… da un telone.

Il maltempo, con conseguente passaggio di una tromba d’aria nella zona di Santa Severa Nord, ha fatto alzare un telone – che probabilmente copriva un gazebo – finito sui cavi di alta tensione che alimentano la linea ferroviaria Roma-Civitavecchia.

Il macchinista di un treno di passaggio ha fermato il convoglio per sicurezza, non sapendo di cosa si trattasse.

Sono state allertate le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso come Polfer, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Croce Rossa con tanto di automedica.

Questo perché si vuole accertare che non ci sia nessuno ferito dal volo del telone.

Queste le info raccolte dal Comitato Pendolari: “Trenitalia ci comunica che per non farci mancare niente la circolazione è bloccata tra Civitavecchia e Santa Severa. Sono coinvolti per ora i treni 12539, 12514 e 12516 e sono stati richiesti dei bus”.

“Dalle ore 11:50 sulla linea Roma – Grosseto, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Santa Severa e Civitavecchia per accertamenti tecnici sulla linea.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: i treni subiranno rallentamenti, variazioni e cancellazioni”. Così Rfi in una nota.