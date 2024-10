Crolla un costone di roccia in via di Ceri, interrotta la strada di Cerveteri • Terzo Binario News

Intorno alle 8 circa, a Cerveteri, via di Ceri 160, i Carabinieri della Stazione di Cerveteri sono intervenuti, in ausilio a personale dei Vigili del Fuoco, già sul posto, per il crollo di un costone di roccia.

La pietra si è riversata sulla strada sottostante interessando e bloccando l’intera carreggiata.

Attualmente la circolazione è interrotta.

Nessun danno a persone o strutture.

Sul posto procede Polizia locale di Cerveteri.