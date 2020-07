Fiumicino, "Salvare la Liburna": appuntamento il 31 luglio - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“I consiglieri comunali di Fiumicino e quelli Regionali della Regione Lazio, senza dimenticare

Zingaretti e Montino, uniti per mantenere in buono stato e riprendere i lavori della Liburna

romana. È questa la sintesi della nuova iniziativa che il Comitato Promotore SAIFO ( Sistema

Archeoambientale Integrato Fiumicino Ostia) organizza per salvare il modello di nave Romana

denominata Liburna in costruzione a grandezza naturale a Fiumicino a ridosso del mare dalla

famiglia Carmosini da circa 20 anni. È una battaglia questa, aggiunge Sandra Felici di SAIFO,

che stiamo conducendo da tempo con varie iniziative che hanno riacceso l’attenzione su una

vicenda che ha dell’incredibile: una famiglia di maestri d’ascia che con risorse quasi tutte

proprie costruisce un modello di nave romana, attraverso approfonditi studi, per donarla alla

comunità del Comune di Fiumicino.

Ed ora, afferma Oriana Di Giandomenico volontaria del Comitato, l’unico erede di questi artigiani, Oscar, non ha più le risorse per terminare un’ opera che ha attratto l’interesse di alcune università e centri studi per il rigore scientifico con cui è costruita. È un destino di degrado che vogliamo a tutti i costi evitare, conclude Danilo Ruggiero sempre di SAIFO, ecco perché il 31 luglio alle ore 19, tutti con la mascherina e a debita distanza, presso il cantiere della Liburna, abbiamo invitato tutti gli eletti del Comune diFiumicino e del Consiglio regionale del Lazio, senza dimenticare il Presidente Zingaretti e il Sindaco Montino, per unirci in una missione: trovare un po’ di risorse almeno per mettere in sicurezza la Liburna e riprendere i lavori nella consapevolezza che ben altre risorse ci vorranno per terminare lavori dello scafo è per farla diventare il cardine di un area didattica-turistica- scientifica che noi sogniamo accanto al museo delle navi.

Sistemazione definitiva che deve vedere l’accordo delle autorità competenti e il riconoscimento scientifico sull’esecuzione dell’Università.

Comitato Promotore

Sistema ArcheoAmbientale Integrato

Fiumicino Ostia