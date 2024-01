Per celebrare il giorno della memoria e ricordare le Vittime dell’olocausto, Sabato 27 gennaio, alle ore 11, il Vice Sindaco, Giovanna Onorati, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino, deporrà una corona al monumento dedicato al il Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D’Acquisto, a Palidoro in P.zza S.S. Filippo e Giacomo.

