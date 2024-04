Fiumicino promosso in Eccellenza, Aranova e Fregene Maccarese salve: play-out per il Borgo Palidoro • Terzo Binario News

L’Assessore allo sport del Comune di Fiumicino Federica Poggio si complimenta con le squadre del territorio

Voglio inviare alla società e a tutto lo staff del Fiumicino Calcio 1926 i miei più sinceri complimenti per la straordinaria promozione nel campionato di Eccellenza arrivata dopo un bellissimo girone di ritorno, frutto di una programmazione seria che viene da lontano.

Per il territorio è un successo importante, soprattutto per come è stato conseguito. Una bella favola che ci ricorda, come sempre, i valori più puri del cosiddetto sport ‘dilettantesco’.

Il Comune di Fiumicino da sempre è culla di importantissimi risultati sportivi che testimoniano il grande lavoro di società e associazioni che ogni giorno si impegnano per dare ai nostri giovani luoghi e prospettive per poter incanalare le loro energie ed esprimere il loro talento. In questo senso voglio anche ricordare l’importantissima salvezza ottenuta dall’Aranova nel campionato di Eccellenza e quella del Fregene Maccarese.

Un in bocca al lupo invece al Borgo Palidoro per i prossimi playout, sono sicura che i ragazzi daranno tutto loro stessi.

Lo dichiara l’assessore allo sport del Comune di Fiumicino, Federica Poggio