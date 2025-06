Fiumicino avvolta dagli incendi • Terzo Binario News

Uno vicino alla stazione di Ponte Galeria ha costretto alla sospensione della ferrovia F1, un secondo alla Foce Micina e l’altro all’aeroporto

Fiumicino avvolta dagli incendi.

Interventi dei Vigili del Fuoco all’aeroporto Leonardo da Vinci e nella zona di Foce Micina. mentre un vasto fronte di fuoco si è sviluppato nella zona di Ponte Galeria scatenando il caos e causando disagi pesanti disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.

Il primo incendio ha interessato l’area nei pressi di via Portuense, costringendo alla chiusura temporanea della strada in entrambe le direzioni, tra via della Muratella e viale Alexandre Gustave Eiffel, a causa del fumo denso e della scarsa visibilità con disagi annessi.

Disagi anche sulla Fl1 con circolazione ferroviaria sospesa, ritardi e cancellazioni per i treni regionali e per il tpl.

All’aeroporto invece un incendio è divampato su una parte del tetto esterna dell’area finger del Terminal 1. Vigili del fuoco in azione all’aeroporto di Fiumicino. A prendere fuoco sarebbe stata una guaina. Le fiamme sono state spente poco dopo. Evacuata una parte degli imbarchi del terminal interessato. Non si sono registrati problemi per passeggeri nè per l’operatività dello scalo.

Ancora da individuare cosa possa aver innescato il rogo. Secondo quanto riferisce Aeroporti di Roma “sul tetto di un’area adiacente al molo D del Terminal 1 dell’aeroporto di Fiumicino, il personale dei Vigili del Fuoco, coadiuvato dal personale di AdR, e’ intervenuto prontamente per estinguere un principio di incendio, dovuto a cause da accertare, che ha causato una vistosa presenza di fumo. La zona e’ stata immediatamente messa in sicurezza e alcuni passeggeri allontanati dall’area e informati dell’accaduto. La situazione risultava completamente risolta già alle ore 15:05”.