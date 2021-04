Fiumicino arriva a 300 positivi - Terzo Binario News

“Oggi, martedì 6 aprile, secondo i dati della Asl Rm 3 i positivi nel Comune di Fiumicino sono 300, 18 in più rispetto all’ultima comunicazione”. Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Di questi – aggiunge – 151 sono uomini e 149 donne, con un’età media di 39 anni. Il 66% dei casi totali riguarda Fiumicino e Isola Sacra, il 7% Aranova, il 6% Torrimpietra e il 4% Focene”.

“Ricordo che da oggi – conclude – il Lazio è tornato in zona arancione. Questo significa che sono vietati gli spostamenti non necessari tra Regioni o tra Comuni. I negozi sono aperti, mentre bar e ristoranti possono fare asporto fino alle ore 18 e servizio a domicilio fino alle 22. Invito ancora una volta tutti i cittadini alla massima accortezza per evitare che i numeri crescano ancora”.