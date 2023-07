Fiorello in canile sta davvero male: adottatelo • Terzo Binario News

Fiorello in canile non vuole starci, avrebbe tanto bisogno di trovare una famiglia che gli possa far finalmente conoscere l’amore.

Aiutateci a condividere il suo post e facciamolo andare a casa il prima possibile!

Fiorello a circa 10 anni, pesa circa 7kg, molto probabilmente veniva tenuto a catena, ha imparato ad andare al guinzaglio.

Da valutare compatibilità con eventuale cane già presente in famiglia.

Si affida vaccinato, sverminato, microchippato, testato leishmania negativo e castrato.

Si trova a Conversano(BA) ma per buona adozione arriva in centro e nord Italia.

Info al 3395452260