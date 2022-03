Fioravanti su Arbolia: "Deluso da chi ha polemizzato di fronte a un progetto virtuoso" - Terzo Binario News

“Ieri ho presenziato alla piantumazione degli alberi al Cerreto. La partnership con Arbolia è un vero vanto per Ladispoli.

Per questo ho fortemente voluto essere presente. Abbiamo bisogno di polmoni verdi nella nostra città e questo è sicuramente un ottimo inizio.

Per i primi due anni la gestione delle 3000 piante sarà a carico di Arbolia, poi ce ne occuperemo noi come amministrazione: sono convinto che l’ambiente debba essere una materia che debba superare le divergenze politiche.

Per questo sono rimasto deluso dalle parole di alcuni colleghi consiglieri o di semplici commentatori, che non hanno perso l’occasione di fare polemica anche di fronte a un progetto manifestamente virtuoso come questo.

Quella di Ladispoli è una delle 19 cinture verdi Arbolia d’Italia: dovremmo tutti essere riconoscenti e pronti a fare del nostro meglio per garantirne la crescita.

Astio e odio non fanno parte del nostro operato… non chiedo che tutti seguano questa semplice regola di vita, però potrebbero pensarci due volte quando si parla di ambiente e salvaguardia del territorio”.

Marco Antonio Fioravanti