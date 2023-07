Fiera Nazionale delle Regioni d'Italia a Civitavecchia da domani a domenica • Terzo Binario News

La 1° Fiera Nazionale delle Regioni d’Italia attraccherà dal 27-30 luglio 2023 presso il Porto di Civitavecchia: per tre giorni, dalle 10 del mattino fino a tarda sera, Viale Giuseppe Garibaldi sarà animato dal carnevale di standisti provenienti da tutta Italia.

Questo è il secondo appuntamento estivo organizzato da CORE Event Food per il suggestivo e fotogenico lungomare di Civitavecchia.

Che tu sia con gli amici o con la famiglia, in vacanza o in libera uscita, l’ingresso è gratuito e la fiera è pensata per offrire momenti di intrattenimento anche ai più piccini con la presenza delle giostre. Senza tralasciare i numerosi standisti che con la loro presenza impreziosiranno le tre vie del porto con la tipicità dei prodotti nostrani, i colori e le fantasie dei capolavori di maestri artigiani, l’utilità degli articoli commerciali e i profumi delle cucine da strada.

Per richiedere informazioni e rimanere aggiornati sull’evento potete consultare le pagine social Facebook e Instagram di CORE Event Food.