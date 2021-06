Ficoncella, accordo sindacale sui lavoratori per l'apertura del primo luglio - Terzo Binario News

Presso la sede della Cgil di Civitavecchia , si sono incontrati le Aziende Cooperativa S.Agostino Consorzio Tedeschi e le OO.SS Filcams Cgil e Usb , sottoscrivendo un accordo di massima per permettere l’apertura dal primo luglio del sito denominato Bagni della Ficoncella

Ci si è mossi facendo assumere con la formula del contratto a tempo determinato, con distacco, dalla Cooperativa S. Agostino al Consorzio Tedeschi che attualmente detiene il contratto di appalto per le pulizie per il Comune di Civitavecchia cinque lavoratrici fino all’ aggiudicazione definitiva del nuovo bando di gara per la gestione del sito .

L’ accordo prevede poi per tutti i lavoratori aventi diritto il passaggio alle dipendenze della Ditta vincitrice del bando di gara , che prevedrà anche il mantenimento delle clausole sociali, previsto dall’accordo tra OO.SS e Amministrazione comunale .