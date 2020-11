“Per ragioni ancora da stabilire, intorno alle 12.30 si è sviluppato un incendio nella parte posteriore di un bus della linea 188 mentre percorreva Via degli Orti della Farnesina”. Così Atac in una nota.

“L’autista è intervenuto utilizzando l’estintore in dotazione e poi ha chiamato i vigili del fuoco. Non ci sono state conseguenze per le persone. La vettura, parzialmente danneggiata, era in servizio da 15 anni”.

[AGG]#Roma – Via dei Colli della Farnesina#Incendio veicolo domato dai Vigili del Fuoco

✅RIAPERTURA e rallentamenti in Via Giuseppe Vaccari per operazioni di pulizia del manto stradale e di sgombero del veicolo.#Luceverdehttps://t.co/p89OwSqmwW — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) November 18, 2020