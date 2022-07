Fiamme nella falegnameria dell'Infernetto • Terzo Binario News

Alle ore 02:20 di questa notte, due squadre dei Vigili del Fuoco di Roma con l’ausilio di un’ autoscala e un’autobotte, sono intervenute in Via Bedollo, incrocio con Viale di Castel Porziano, per l’incendio di un’attività commerciale.

Le fiamme si sono sviluppate all’esterno di una falegnameria a ridosso di alcune abitazioni; a bruciare materiale legnoso accatastato e un furgone.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Carabinieri, 118 e Polizia di Roma Capitale sul posto per quanto di loro competenza.