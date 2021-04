Fiamme nel capannone di Fregene, materiale distrutto ma nessun ferito - Terzo Binario News

alle ore 17:30 circa di oggi, i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti a Fregene in via delle Tamerici angolo via di Porto Fregene per l’incendio di una struttura adibita a ricovero attrezzi.

Molto spavento in zona anche a causa dell’ingente quantitativo di fumi generato dalle fiamme.

I VVF hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza l’area. Purtroppo, gran parte del materiale giacente nel capannone è andato distrutto.

Tuttavia i VVF sono riusciti a salvaguardare un trattore agricolo e a mettere in sicurezza un cane, al momento presente nell’area recintata vicina alla struttura in fiamme. L’intervento è durato 2 ore circa. Nessun ferito.