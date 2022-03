Questa mattina i Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono recati in via Monsignor Vito Mandolini per un incendio di sterpaglie.

Arrivati sul posto i Vvf si sono messi subito a protezione delle abitazioni adiacenti al fronte di fuoco.

Complice il forte vento le fiamme hanno colpito un manufatto adibito a ricovero attrezzi. Grazie alla prontezza degli uomini della caserma Bonifazi le fiamme sono state confinate velocemente.