Fiamme in un autosalone di Civitavecchia spente dai Vigili del Fuoco • Terzo Binario News

Questa notte alle 2 circa i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incendio auto all’interno di un noto autosalone cittadino, in via Aurelia Sud al civico 6.

Il fuoco ha lambito due vetture.

Gli uomini della caserma Bonifazi giunti rapidamente sul posto con la 17A e l’autobotte AB17 hanno spento velocemente le fiamme evitandone il propagarsi alle numerose macchine parcheggiate nelle vicinanze.

Le cause dell’accaduto sono tuttora in corso di accertamento da parte della Polizia.

Non si è registrato nessun ferito.