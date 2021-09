Fiamme in appartamento a Torpignattara, i pompieri dichiarano inagibili due abitazioni - Terzo Binario News

Questa notte alle ore 1,25 circa la S.O. ha inviato a Roma ,in via dei Savorgnan n. 65 nel quartiere Torpignattara la squadra VVF di Tuscolano 2 (12/A) per incendio appartamento.

L’abitazione interessata alle fiamme era collocata al piano primo (di due ) di una palazzina.

Nessuna persona è rimasta coinvolta: terminato lo spegnimento dell’incendio è stato dichiarato inagibile l’appartamento da cui sono partite le fiamme e quello soprastante.

Intervenuti in supporto della squadra VVF territoriale l’autoscala (AS/12),la botte(AB/12) ed il carro autoprotettori (TA/6).