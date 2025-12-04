Fiamma olimpica a Civitavecchia, ecco il percorso • Terzo Binario News

Civitavecchia si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più significativi dell’anno: il passaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi di Milano Cortina 2026, in arrivo domenica 7 dicembre dalle 14:40 alle 16:10.

Il percorso attraverserà il cuore della città, da Piazza Verdi fino all’area del Tribunale, lungo un itinerario che toccherà Corso Centocelle, Viale Matteotti, Via Lepanto, Viale Baccelli, Viale Togliatti, Largo D’Ardia, Porta Livorno, Piazza della Vita e Viale Garibaldi, seguendo la mappa ufficiale dell’evento presentata dal Comune di Civitavecchia .

La giornata sarà animata dal coinvolgimento di studenti, associazioni e famiglie: già dalle 14:00, a Largo Plebiscito, saranno distribuiti palloncini e bandierine arancioni, mentre alle 15:00, sempre a Largo Plebiscito, sarà allestito un braciere olimpico che servirà per il passaggio della fiamma tra due tedofori, uno dei momenti più simbolici dell’intero percorso.

L’Amministrazione invita tutta la cittadinanza a partecipare indossando un dettaglio arancione, così da colorare e rendere ancora più festosa l’accoglienza della Fiamma. «Accogliere la Fiamma Olimpica è un onore per la nostra città», afferma il sindaco Marco Piendibene, sottolineando come questo appuntamento rappresenti un’occasione preziosa per vivere insieme i valori dello sport, della comunità e della partecipazione.

Si unisce anche il delegato allo Sport Patrizio Pacifico, che ringrazia il Comitato Olimpico Milano Cortina per aver scelto Civitavecchia come tappa del viaggio della Fiamma, e gli uffici comunali che hanno lavorato instancabilmente per preparare al meglio l’evento, ricordando che «il legame tra la nostra città e lo sport è profondo e radicato e giornate come questa permettono di rafforzarlo ulteriormente, offrendo ai più giovani un esempio di passione, impegno e spirito di squadra». L’appuntamento è per domenica 7 dicembre.







