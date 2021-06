Festival del Mare domani sera al parco Martiri delle Foibe - Terzo Binario News

“Domenica 27 giugno, alle ore 21:00, nella splendida cornice del Parco dell’Uliveto e nell’ambito dell’evento il ”Volontariato promuove la vita”, si svolgerà una rassegna di video e canzoni edite ed inedite del Festival del mare, promosso dal Movimento per la Vita.

Rammentiamo che il Movimento per la Vita di Civitavecchia opera da 40 anni nella nostra città, ed ha sede in Via San Francesco di Paola, 1 : il nostro scopo è quello di aiutare le madri in difficoltà per la gravidanza : abbiamo sostenuto in questi anni di impegno, centinaia di famiglie (di Civitavecchia e dei paesi limitrofi) con i rispettivi bambini, offrendo gratuitamente diverse prestazioni : ascolto, servizi medici specialistici, generi per neonati, vestiario, latte, carrozzine, passeggini ed altri aiuti concreti. E soprattutto , sono nati oltre 200 bambini da madri in estrema difficoltà per la gravidanza, bambini che forse non sarebbero nati senza un adeguato sostegno ed una rete di solidarietà.



Un grande ringraziamento all’organizzazione che ci ha ospitato, presieduta dal Sig. Michele Gabriele, dell’associazione capofila “Il timone”, ad Anna Battaglini e Rossella De Paolis, infaticabili animatrici dell’evento.

Durante la rassegna Festival del Mare – presentata da Elisa Tassi e Luigi Florio che ci divertirà con le sue gags – si alterneranno sul palco molti cantanti ed anche giovanissimi. Verranno inoltre proiettati i videoclip vincitori delle passate edizioni del videofestival del mare.

Nel corso della kermesse canora verrà anche assegnato il Premio Roberto Bennati a 3 volontari del Movimento per la vita. Roberto è stato l’infaticabile organizzatore ed animatore della Federazione del Lazio del Movimento per la Vita, per trent’anni punto di riferimento di generazioni di pro-life italiani. Impegnati impegnati nella difesa della vita nascente e del valore della famiglia.

Con la sua opera instancabile ha aiutato migliaia di mamme in difficoltà e diretto l’opera delle case di accoglienza.

Tra gli ospiti anche la scuola di Portamento di Gloria Salipante, con le sue allieve che indosseranno capi firmati Made in Italy , eleganti e casual offerti da Bloomers. Il cuore della serata sarà rappresentato dai numerosi cantanti, tra i quali Annalaura Lelli, Donatella D’Anna vincitrice del secondo Festival del Mare nel 1993,Fabrizio Pomata, anche lui veterano del Festival. Avremo anche il piacere di ospitare Martina, cantante di Barbarano, interprete di livello e vincitrice di numerosi concorsi, Walter Sciortino, apprezzato cantautore romano, il cui brano “ Dimmi Dove Sei” è stato scelto come sigla di un corto contro la violenza sulle donne. Tra i giovanissimi talenti avremo Ester Maria Grienti ed Edoardo Guarini, entrambi vincitori di numerose manifestazioni canore, ed anche delle giovani come Azzurra Papa, che frequentano scuole musicali e sono un esempio di come impegnarsi nel canto ed esprimersi in attività positive.

Non mancheranno gli apprezzatissimi videoclip dei registi Claudio Di Marco, Giuseppe Scoglio, Alessandro D’ambrosi e Santa De Santis, che hanno tradotto in filmati musicali delle bellissime canzoni inedite. Questi video sono frutto di un impegno doppio: la creazione di una canzone inedita da parte di un autore e la sua traduzione in immagini da parte di un regista.

Infine un avviso : chi intenda partecipare al prossimo Videofestival del mare, potrà inviare il proprio video originale di una canzone inedita, con WE TRANSFER ed in formato MP4, alla mail vitafestival@libero.itentro il 30 settembre2021.

I registi selezionati saranno ricontattati.

NGRESSO LIBERO