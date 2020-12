Feste clandestine in centro stroncate da Roma Capitale - Terzo Binario News

Feste private e comportamenti in violazione delle misure per la tutela della salute pubblica: questa notte due gli interventi, a breve distanza l’uno dall’altro ed entrambi in pieno Centro Storico, da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale per eventi in corso di svolgimento all’interno di strutture ricettive.

Il primo intervento in una casa vacanze, dove gli agenti della Polizia Locale hanno trovato una decina di ragazzi che avevano organizzato una festa. Alcuni, all’arrivo della pattuglia, si sono nascosti in terrazzo ma sono stati tutti identificati e sanzionati. Tra loro anche dei minorenni affidati ai rispettivi genitori.

Poco dopo e non distante dalla casa vacanze, i caschi bianchi sono intervenuti presso un affittacamere dove era in corso un evento con la presenza di un gruppo di persone riunite in una sala. Diverse le irregolarità riscontrate, dalla somministrazione di cibo e bevande senza titolo alla mancata osservanza delle disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 per un totale di oltre 4mila euro di sanzioni elevate nei confronti del gestore dell’attività.

I controlli, rafforzati per queste giornate prefestive, proseguiranno nei vari quartieri della Capitale sempre con il fine di salvaguardare la salute collettiva.