Festa privata ai tempi del Covid: trovati 40 studenti universitari, uno scappa sul tetto e poi cade - Terzo Binario News

L’episodio in via dei Casali Santovetti

di Claudio Bellumori

Una festa privata ai tempi del Covid, all’interno di una villa in affitto, in via dei Casali Santovetti. Quaranta gli studenti universitari rintracciati: durante il controllo, un ragazzo e una ragazza sono scappati sul tetto. Lui, 20 anni, è poi caduto (volo di 5 metri) ed è stato trasportato in codice giallo all’Aurelia Hospital. Lei, invece, è scesa con l’aiuto dei Vigili del fuoco.

L’episodio è accaduto alle 22,42 di giovedì 29 aprile. Sul posto gli agenti del commissariato Aurelio.