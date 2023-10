Festa di Autunno ad Allumiere, ecco il programma • Terzo Binario News

Ad Allumiere una kermesse di due giorni dedicati alla promozione dei prodotti del territorio contornata da giochi popolari, spettacoli musicali, bande itineranti, rappresentazioni teatrali, poesia a braccio, arti circensi e laboratori per bambini.

La prosecuzione della 36^ Edizione della Festa di Autunno e dei giochi popolari che si terrà il 14 e il 15 ottobre si presenta in grande spolvero e propone un programma intenso di attività per tutti i gusti e per tutti gli amanti del territorio. Saranno tanti gli stand dove si potrà degustare e apprezzare i prodotti a km 0, contornati anche da mercatini dell’artigianato.

I giochi popolari inseriti in maniera strutturale nella festa lo scorso anno propongono la possibilità di tornare al passato per bambini, giovani e adulti. Lungo tutto il percorso sarà possibile incontrare poeti a braccio, stornellatori, teatranti, street band e giocolieri.

Gli allestimenti che vedono l’associazione GCP di Allumiere e tante donne volontarie a lavoro da giorni creeranno scenografie e scorci della tradizione agricola e contadina del passato.

Il consigliere delegato al turismo Duccio Galimberti che sta coordinando il tutto insieme al Sindaco, ai delegati di riferimento, ai produttori e alle associazioni locali e territoriali coinvolte, invita tutti a venire ad Allumiere per vivere una due giorni di grande intensità all’insegna della promozione del territorio e del territorio.

Nella mattinata di Domenica la presenza della Fanfara a cavallo della Polizia di Stato darà ulteriore lustro all’evento rappresentando un momento alto a livello istituzionale.