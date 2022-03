Festa della Donna, serie di appuntamenti a Santa Marinella e Santa Severa - Terzo Binario News

In occasione della “Giornata Internazionale della Donna” l’Amministrazione Comunale per il tramite della Consulta delle donne, ha organizzato una serie di iniziative per sensibilizzare la Cittadinanza e per ricordare alcune delle figure “femminili” che si sono distinte con le loro azioni.

Si comincia venerdì 8 marzo alle ore 10.00 presso il sito di Castrum Novum con la piantumazione di un albero da parte dell’associazione Le Voci in ricordo di Stefania Massera “storica” Bibliotecaria della città, e proseguirà alle 14.30 presso il Castello di Santa Severa con la visita guidata alla scoperta delle donne di quella frazione, sotto la guida di Federica Fulgenzi.

Sabato 9, presso la Biblioteca Capotosti, l’Associazione Sinphonica-mente e l’Associazione Santa Marinella Viva, si esibiranno in una serie di performance artistiche a partire dalle ore 16.00 e presenteranno il libro “Il Clan delle Femmine” un progetto di scrittura collettiva dedicato alle donne.

Martedì 12 invece, sotto la guida di Alessandro Oggiano partendo alle 15.30 dal piazzale della Stazione Ferroviaria si svolgerà una passeggiata alla scoperta delle donne che hanno fatto la storia di Santa Marinella.

Il sindaco Pietro Tidei e la presidentessa della Consulta Maura Chegia invitano i cittadini a partecipare, benché in un momento estremamente drammatico, in quanto nessun diritto è meno importante di altri.